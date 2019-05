Fahrgäste steigen im Berliner Hauptbahnhof in den Zug der ersten Flixtrain-Verbindung zwischen Berlin und Köln. Laut Geschäftsführer Fabian Stenger ist der Zug am ersten Tag mit bis zu 90 Prozent ausgelastet. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Pünktlich bei der Premiere! Sieben Minuten vor dem geplanten Halt in Bielefeld rollt der erste Flixtrain gestern um 11.31 Uhr in den Hauptbahnhof ein. Das junge Unternehmen hat mit der Strecke von Berlin nach Köln und zurück die dritte Zugverbindung in Deutschland aufgenommen und setzt die Deutsche Bahn mit Kampfpreisen unter Druck.

Benjamin Jakovlevs ist gemeinsam mit seiner Partnerin in Hannover in den Zug gestiegen. Beide wollen nach Köln. »Wir haben für die beiden Tickets 20 Euro bezahlt. Der Preis ist unschlagbar«, sagt Jakovlevs. Er will zukünftig weiter mit dem Flixtrain fahren – auch wenn der Zug nicht den Komfort bietet wie ein ICE der Deutschen Bahn.

Das Innere der grünen Waggons ist aus der Zeit gefallen. Die Farbe der Sitze ist verblichen, der Zug erinnert an die 1990er-Jahre. Anstatt Sitzreihen gibt es Abteile mit je sechs oder teilweise auch mehr Plätzen. »Wir sind aber dabei, das Produkt zu modernisieren. Und dann werden wir mehr Großraumwagen haben«, sagt Flixtrain-Geschäftsführer Fabian Stenger.

Flixtrain-Geschäftsführer Fabian Stenger (rechts) sucht am Bielefelder Hauptbahnhof den Dialog mit dem FDP-Kreisvorsitzenden Jan Maik Schlifter (Mitte). Foto: Florian Weyand Flixtrain-Geschäftsführer Fabian Stenger (rechts) sucht am Bielefelder Hauptbahnhof den Dialog mit dem FDP-Kreisvorsitzenden Jan Maik Schlifter (Mitte). Foto: Florian Weyand

Passagier Rene Jörsch ist dennoch zufrieden. Der junge Mann ist in Berlin gemeinsam mit seiner Freundin und ihrem Kind eingestiegen. Auch er fährt nach Köln. »Für den Preis kann man sich nicht beschweren. Der Komfort ist in Ordnung«, sagt der gelernte Mediengestalter. Es gibt W-Lan, zudem Steckdosen am Sitz.

Insgesamt 550 Plätze stehen zur Verfügung. Bei der Premierenfahrt gibt es zwischen Bielefeld und Dortmund kaum noch freie Plätze. »Die Auslastung liegt zwischen 80 und 90 Prozent«, sagt Stenger. Angst, keinen Sitzplatz zu bekommen, müssen Flixtrain-Nutzer nicht haben. »Wir garantieren einen Sitzplatz. Wir überbuchen nicht«, sagt Stenger.

Tickets für kurze Strecken zwischen Bielefeld und Essen gab es am Mittwoch im Internet noch für 4,99 Euro. Auf Dauer dürften diese Kampfpreise nicht zu halten sein. Dennoch möchte Flixtrain weiter deutlich günstiger sein als der große Konkurrent von der Deutschen Bahn. »Wir wollen am Anfang mit günstigen Preisen auf uns aufmerksam machen. Aber auch langfristig werden die Preise günstig sein, wenn man rechtzeitig bucht«, sagt Stenger. Die große Auslastung der Züge soll am Ende den nötigen Gewinn bringen, um als Unternehmen zu wachsen. Die Strecke zwischen Berlin und Köln gibt es bei früher Buchung ab 9,99 Euro. Wer kurzfristig kauft, soll laut Stenger nicht mehr als 90 Euro zahlen. Erhältlich sind die Fahrkarten im Internet – oder in mehr als tausend Reisebüros. In den Bahnhöfen gibt es aber keine Verkaufsstände. Noch nicht.

Der Flixtrain erreicht auf seiner Premierenfahrt überpünktlich den Hauptbahnhof in Bielefeld. Der blau-grüne Zug ist sieben Minuten früher am Zwischenhalt als zuvor geplant. Foto: Florian Weyand Der Flixtrain erreicht auf seiner Premierenfahrt überpünktlich den Hauptbahnhof in Bielefeld. Der blau-grüne Zug ist sieben Minuten früher am Zwischenhalt als zuvor geplant. Foto: Florian Weyand

Sollte ein Flixtrain wegen eines Defekts ausfallen, sollen Fahrgäste dennoch so schnell wie möglich ans Ziel gebracht werden. »Wenn möglich, bieten wir an, den Fernbus zu nutzen. Wenn keine weitere Optionen da sind, kann es sein, dass wir ein Zugticket der Deutschen Bahn kaufen«, sagt Fabian Stenger. Wartende Kunden am Bielefelder Bahnhof müssten dafür aber erst nach Brackwede fahren. Dort halten aktuell die Flixbusse. »Es gibt aber Bemühungen der Stadt, das zu ändern. Ein Fernbus reduziert einen Großteil an Pkws. Daher ist es vorteilhafter einen Fernbus in die Stadt zu lassen«, sagt Stenger. Bielefelds Bürgermeister Pit Clausen bezeichnete gestern einen Flixbus-Standort am Hauptbahnhof als gute Idee. Die Busse könnten am Boulevard halten, wo jetzt bereits der Schienenersatzverkehr im Einsatz ist. »Es wäre ideal, eine Verbindung zwischen Bus und Zug herzustellen«, findet auch Fabian Stenger.

Bisher hält der Flixtrain nur auf der Strecke von Berlin nach Köln in Bielefeld. Aufgrund von Bauarbeiten ist ein Halt auf dem Rückweg erst ab Mitte Juli möglich. »Dann verkehrt auch ein zweiter Zug auf der Strecke«, sagt der Flixtrain-Geschäftsführer, der mit dem Unternehmen weiter expandieren möchte. Angedacht ist eine Verbindung zwischen Berlin und München. »Die Voraussetzung ist, dass wir die Trassen bekommen«, sagt Fabian Stenger.

Auch einen ersten Auslandsmarkt hat Flixtrain schon im Visier. Das Unternehmen hat Trassen in Schweden beantragt.