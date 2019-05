Von Bernhard Hertlein

In einer Pressemitteilung bezeichnete der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie die Lage gestern als »bedrohlich«. Eine ähnliche Knappheit habe vor zwei Jahren zu »Insolvenzen und Übernahmen in der von mittelständischen Familienunternehmen geprägten Branche geführt«.

Landwirte sind entspannt

Die Landwirte sehen die Situation dagegen entspannt. »Mein Mitleid hält sich in Grenzen«, erklärte Beringmeier auf Anfrage. Als die Preise für Schweinefleisch und Ferkel neun Monate lang so weit im Keller gewesen seien, dass die Bauern mit Verlust verkaufen mussten, habe die Fleischindustrie nur die Achsel gezuckt: Das sei eben Marktwirtschaft. »Das Gleiche gilt heute umgekehrt.«

Dabei ist der Verkauf von Schweinefleisch über die Ladentheke in Deutschland in den ersten drei Monaten sogar um vier Prozent zurückgegangen. Dies wurde aber durch die enorm gestiegene Nachfrage in China weit mehr als ausgeglichen. Dort führten unter anderem neue Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) zu einem deutlichen Produktionsrückgang. China ist zwar mit 48 Prozent größter Schweinefleisch-Produzent. Trotzdem werden noch Teile wie Pfoten, Schwänze und Ohren, die in Europa kaum absetzbar sind, importiert.

Fleischtheke könnte auch mal leer sein

Die unterschiedliche Verbrauchernachfrage führt Beringmeier zufolge unter anderem dazu, dass Deutschland Schweinefleisch exportiert – ein Fünftel mehr, als im eigenen Land verbraucht wird. Dagegen müssten Ferkel importiert werden, seitdem viele Züchter wegen der Preissituation aufgegeben hätten. Sowieso würden wegen des Tierschutzes weniger Schweine aufgezogen werden. Auf der Kehrseite könnte es sein, dass eine Fleischtheke am Ende einer Woche auch mal leer ist. »Besser, als wenn die Ware weggeworfen werden muss«, meint Beringmeier.