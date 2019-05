Wenige Jahre nach einer schweren Krise steckt Loewe erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Foto: Marcus Führer

Von dpa

Kronach (dpa) - Wie geht es weiter für die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernsehherstellers Loewe? Der Vorstand will ihnen darüber auf einer Betriebsversammlung am Firmensitz im oberfränkischen Kronach Auskunft geben.