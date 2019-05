Von Paul Edgar Fels

Bielefeld/Essen (WB). Die DMG Mori AG (früher Gildemeister) hatte einst hohe Erwartungen an ihre Sparte »Erneuerbare Energien« gestellt. »Ein Zukunftsfeld«, schwärmte damals der frühere Vorstandschef Rüdiger Kapitza. Zwölf Jahre nach dem Start hat der deutsch-japanische Werkzeugmaschinenhersteller nun seine Tochter Energie Solutions, die auf größere Photovoltaik-Projekte spezialisiert ist, an den Essener Steinkohleverstromer Steag verkauft.

120 Beschäftigte werden übernommen

Die 120 Beschäftigten der Solarsparte mit Hauptsitz in Würzburg (Bayern) sowie weiteren Standorten in Stuttgart, Italien und Spanien werden von Steag übernommen. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Die Übernahme, die zum 1. Juli 2019 vorgesehen ist, muss noch von den Kartellbehörden freigegeben werden. »Wir wollen uns auf unser Kerngeschäft fokussieren«, sagte gestern Dr. Maurice Eschweiler, Generalbevollmächtigter der DMG Mori AG. Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit in der Fertigungsindustrie eine große Rolle spiele, habe es mit der Energy Solutions doch nur »wenige Synergien« gegeben. Eschweiler: »Die Fertingsindustrie erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit.«

Energie Solutions sei nach einigen finanziellen »Aufs und Abs« seit 2007 in den vergangenen zwei Jahren profitabel gewesen und gewachsen, sagte der Manager weiter. 2018 sei ein Umsatz von rund 100 Millionen Euro erzielt worden. Eschweiler betonte vor allem das Know-how der Ingenieure in Würzburg.

Steag-Chef Rumstadt: »Photovoltaik ist ein Zukunftsfeld«

»Photovoltaik ist ein Zukunftsfeld, in dem wir als Steag verstärkt wachsen wollen«, sagte Steag-Chef Joachim Rumstadt. Bei den erneuerbaren Energien ist der Kraftwerksbetreiber, der mehreren Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet gehört, vor allem mit der Erzeugung von Strom und Wärme aus Grubengas und Biomasse sowie der Fernwärmeversorgung auf Basis von Geothermie engagiert.

Bereits Ende 2016 hat DMG Mori seine Anteile an der Batterietechnik Energy Storage, Wiener Neudorf (Österreich), an einen strategischen Investor verkauft. Insgesamt beschäftigt DMG Mori 7500 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug 2,6 Milliarden Euro.