Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 5.06.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Adidas 3,35 257,15 (- 1,35) Allianz 9,00 202,25 (- 0,25) BASF 3,20 61,16 (- 0,36) Bayer 2,80 54,11 (- 0,53) Beiersdorf 0,70 104,25 (+ 1,25) BMW 3,50 63,17 (- 0,35) Continental 4,75 124,30 (- 2,20) Covestro 2,40 40,78 (- 0,66) Daimler 2,86 48,18 (- 0,36) Deutsche Bank 0,11 6,13 (- 0,13) Deutsche Börse 2,70 125,35 (+ 0,40) Deutsche Post 1,15 27,10 (+ 0,06) Deutsche Telekom 0,70 15,30 (+ 0,06) E.ON AG 0,43 9,56 (+ 0,11) Fresenius Med. Care 1,17 66,40 (- 0,18) Fresenius Se 0,80 46,78 (- 0,09) Heidelberger Zement 2,10 67,46 (- 0,84) Henkel 1,85 82,20 (- 0,22) Infineon Techno 0,27 15,00 (+ 0,05) Linde Plc 3,13+ 169,70 (+ 2,80) Lufthansa 0,80 17,58 (- 0,00) MERCK 1,25 88,30 (- 0,36) Münch. Rückvers. 9,25 217,80 (+ 0,30) RWE 0,70 22,59 (+ 0,25) SAP 1,50 112,40 (+ 1,14) Siemens 3,80 103,92 (- 0,38) ThyssenKrupp 0,15 11,92 (- 0,08) Vonovia Se 1,44+ 47,75 (+ 0,15) VW 4,86 143,16 (- 1,02) Wirecard 0,20+ 148,30 (+ 2,35)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung L-DAX 11.980,99 (+ 9,75) L-MDAX 25.164,21 (+ 84,57) L-TECDAX 2.773,31 (+ 21,49)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 5.06.2019 20:30 Uhr