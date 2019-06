Gemessen an der Teilnehmerzahl wird die Hauptversammlung des Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori in Bielefeld künftig das mit Abstand größte Aktionärstreffen in OWL sein. Foto: Oliver Schwabe

Von Bernhard Hertlein

Hauptversammlungen sind als Kern der sogenannten Aktionärsdemokratie sowohl Informationsbörse als auch sozialer Treffpunkt. Neben den Großaktionären und den Experten von Deutscher Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SDK) suchen Kleinaktionäre, darunter oft Mitarbeiter und ehemalige Beschäftigte, Auskunft, was in ihrer AG läuft. Die Vorstände stehen Rede und Antwort und brauchen die Entlastung durch die Mehrheit. Diese aber misst sich an den Aktienanteilen und ist wird daher von den Großaktionären entschieden.

Zu den bestbesuchten Hauptversammlungen gehörte stets die von Wincor und zuletzt Diebold Nixdorf. Bei der Abschiedsveranstaltung im März aber kamen nur noch 40 bis 50 Teilnehmer ins Paderborner Schützenhaus. Nur wenige Monate vorher war auch der Bielefelder Nähmaschinen-Hersteller Dürkopp Adler nach Zwangsabfindung durch den chinesischen Mehrheitseigentümer vom Börsenzettel verschwunden.

Gerry Weber sorgte für großes Interesse

Dort wurden seit 2005 auch schon die AVA (Bielefeld), Balda (Bad Oeynhausen), Ehlebracht (Enger) und zuletzt Itelligence (Bielefeld) nach Übernahme durch einen Mehrheitseigentümer gelöscht. Möglicherweise geschieht dies auch irgendwann mit DMG Mori, in der die Gildemeister AG aufgegangen ist. 2019 allerdings erklärte Vorstandschef Christian Thönes auf Nachfrage von Aktionären in der Bielefelder Stadthalle, ein Squeeze out, also Zwangsausschluss der Kleinaktionäre, sei in den nächsten Jahren nicht geplant. Der japanische Aufsichtsratschef Masahiko Mori nickte vielsagend.

Die Hauptversammlung von DMG Mori ist die mit Abstand bestbesuchte in OWL. Noch größer war mit 900 sehr zufriedenen Aktionären das Treffen bei Symrise in Holzminden knapp hinter der Grenze zu Niedersachsen. Eine weitere überregional bedeutsame HV findet ein paar Kilometer jenseits des Regierungsbezirks OWL bei Hella in Lippstadt statt.

Für großes Interesse sorgte in der Vergangenheit regelmäßig Gerry Weber – auch, weil in Halle neben den Finanzen stets die neueste Mode Thema gewesen ist. 2019 fiel die HV wegen Insolvenz zunächst aus. Was die Zukunft bringt, weiß niemand.

Voltabox-Versammlung neu dabei

Die Herforder Ahlers AG hält ihre Hauptversammlung schon viele Jahre in Düsseldorf ab, unweit der Börse im Industrieclub. Dem folgte 2019 auf Willen des neuen Mehrheiseigentümer erstmals auch der Bauzulieferer Westag & Getalit – mit der Folge, dass statt 200 bis 300 wie in Rheda-Wiedenbrück weniger als 50 Aktionäre teilnahmen.

Die kleinste HV in OWL ist die von Synaxon in Schloß Holte-Stukenbrock. Immerhin eine Hauptversammlung kam sogar neu hinzu: Voltabox in Delbrück. Mit circa 150 Teilnehmern ist ihre HV wie die der Schwesterfirma Paragon sowie von Lewag (Beverungen) und Delignit (Blomberg) zwar medial kein Megaevent, aber für Anteilseigner, die sich aus erster Hand über die Entwicklung ihres Unternehmens informieren wollen, interessieren, unverzichtbar.