Frankfurt (dpa/WB/OH). Chefetagen sind finanziell oft weit entfernt von der einfachen Arbeitswelt. 52 Mal so viel wie ihre Angestellten kassierten Vorstände der Dax-Konzerne im vergangenen Jahr – im Durchschnitt. Damit war das Gehaltsgefälle in der ersten deutschen Börsenliga so steil wie 2017. Auch in OWL gibt es wegen der Millionenbezüge Diskussionen.