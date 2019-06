Johannes Röring, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, der hier in einem Schweinestall auf seinem Hof in Vreden zwischen Mastschweinen zu sehen ist, stellt sein Amt im Frühjahr 2020 zur Verfügung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Münster (WB). Der westfälische Bauernpräsident Johannes Röring (60) gibt im Jahr 2020 sein Amt ab. Das hat er am Mittwoch bekanntgegeben.

Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) hat seine Entscheidung während der Sitzung des Landesverbandsausschusses am Dienstag angekündigt, seinen Posten im Frühjahr zur Verfügung zu stellen.

Röring, der auch CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Borken ist, gab an, sich nach reiflicher Überlegung und Beratung mit Freunden und Weggefährten dazu entschlossen zu haben, im Frühjahr 2020 von seinem Amt als Präsident des WLV zurückzutreten und sich künftig auf meine Arbeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Borken zu konzentrieren.

Der Vredener, der seit dem Jahr 2012 Bauernpräsident in Westfalen-Lippe ist, wurde erst im vergangenen Jahr von den Delegierten für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Röring wird in einer Mitteilung auf der Homepage des WLV zitiert: »Der Abschied fällt mir auch deshalb leicht, weil ich der Überzeugung bin, dass ich drei Projekte erfolgreich vorantreiben konnte, die mir in meinen Amtszeiten sehr am Herzen lagen.« Dabei verwies auf den Aufbau der »Initiative Tierwohl« (ITW) auf Bundesebene, die Initiierung der »Offensive Nachhaltigkeit« des WLV und die Stärkung der Strukturen für eine bäuerliche Kommunikation.