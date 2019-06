Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger haben am Donnerstag den kleineren Rückschlag des Dax für Käufe genutzt. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,41 Prozent im Plus bei 12.165,00 Punkten.