Totalräumungsverkauf: Häufen sich in kleineren Städten erst einmal die Leerstände, fällt es schwerer, die Konsumenten in die City zu locken. Eine Studie des NRW-Wirtschaftsministeriums sieht vor allem auf den Handel in Kleinstädten schwere Zeiten zukommen. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf (WB). Das Sterben der Einkaufsgeschäfte wird in NRW weitergehen – und sich sogar beschleunigen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) im Auftrag des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf erstellt hat.

Demnach wird sich die Zahl der stationären Einkaufsläden bis 2030 um 13.000 bis 20.000 reduzieren. Insgesamt sind es derzeit 110.000, 6600 weniger als vor acht Jahren. Auf das Jahr umgerechnet, war das seit 2010 ein Rückgang um durchschnittlich 825. Bis 2030 wird sich diese Zahl laut Studie auf jährlich mindestens 1083 erhöhen und möglicherweise sogar auf 1667 mehr als verdoppeln.

Besonders betroffen sind nach Angabe der Autoren die kleinen Städte bis 25.000 Einwohner und der ländliche Raum. In der Studien zeigen Landkarten, dass etwa in den Kreisen Höxter, Lippe und Minden-Lübbecke die Shop-Konzentration schon jetzt deutlich kleiner ist als etwa in Bielefeld, Paderborn und Gütersloh. Laut Studie wird sich der Trend verstärken. Vor allem kleine Fachhändler würden aufgeben, während Märkte, die für die Nahversorgung verantwortlich sind, ihre Existenzberechtigung behielten.

Konsumenten erwarten mehr

Verkehr und Logistik Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist nach Ansicht der Experten aus Köln ein wesentlicher Faktor für das Überleben des Handels in der City. Sie plädieren deshalb für einen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, der in Großstädten über 500.000 Einwohner von 52 Prozent der Besucher genutzt werde. Bei kleineren Städten sinkt der Anteil aber kontinuierlich bis auf 13 Prozent in der Kategorie bis 25.000 Bewohner. Die Kommunen müssen nach Ansicht der Autoren aber noch in anderer Weise auf den Online-Boom reagieren. Gefordert seien innerstädtische Logistikzentren, von wo aus die Besteller unabhängig vom Lieferanten ihre Ware abholen könnten.

Die Entwicklung spiegelt den Bevölkerungstrend wieder. Während die Einwohnerzahl in 30 Großstädten in NRW seit 2011 um 300.000 anstieg, sank sie in den ländlichen Regionen. Die Studie geht davon aus, dass dieser Trend weitergeht.

Aber auch in den Großstädten sei das Wohl des stationären Handels kein Selbstläufer. Obwohl Shopping für 55,4 Prozent der Bevölkerung in NRW noch Hauptmotiv für einen Besuch in der City ist, erwarten die Konsumenten mehr. Innenstädte, die auch ein interessantes gastronomisches, kulturelles, Freizeit- und Tourismusangebot vorhielten, würden besser abschneiden als andere.

Grundsätzlich sei der Onlinehandel die größte Herausforderung. Jeder vierte Konsument gebe an, dass er wegen der Einkäufe im Internet seltener Geschäfte aufsuche. Bei den Jüngeren unter 25 Jahre sei es jeder zweite.

14,4 Prozent des Umsatzes online

Insgesamt erwirtschaftet der Handel – ohne Lebensmittel – 14,4 Prozent seines Umsatzes online. Die höchste Quote erzielt Elektro mit 28,7 Prozent, gefolgt von Mode mit 25,6 und Freizeit/Hobby mit 24,3 Prozent. Bei Nahrungsmitteln und Getränke war der Anteil 2018 mit 2,0 Prozent am niedrigsten. Bis 2030 erwartet die Studie einen Anstieg der online getätigten Umsätze (ohne Lebensmittel) auf bis zu 25,7 Prozent.

Laut Marco Riese, Referent für Handel und Dienstleistungen bei der IHK Ostwestfalen, sank die Zahl der Handelsunternehmen in der Region – allerdings inklusive Onlineshops – zwischen 2010 und 2018 von 23.518 auf 23.012. Dabei gab es allerdings bei Läden ab 500 Quadratmeter Verkaufsfläche sogar einen leichten Zuwachs. Einen Rückgang bei kleinen Fachhändlern stellt auch Jörg Beyer, Geschäftsführer des OWL-Handelsverbandes, fest.