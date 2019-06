Köln (dpa/WB). Fahrkarten für Bus und Bahn sind in Nordrhein-Westfalen deutlich teurer als in anderen Bundesländern. Teilweise zahlen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in NRW bis zu fast 80 Prozent mehr als andernorts, wie aus einem am Mittwoch vom ADAC veröffentlichten Preisvergleich unter 21 deutschen Städten mit mehr als 300.000 Einwohnern hervorgeht. Die Spitzenpositionen unter den teuersten Tickets belegen demnach in vier der sieben wichtigsten Ticketarten nordrhein-westfälische Städte.

»Eine derartige Preisgestaltung macht alle Anstrengungen für eine Verkehrswende in den Städten zunichte«, kritisierte Roman Suthold, Mobilitätsexperte des ADAC Nordrhein in Köln. In Köln und Bonn zahlten Erwachsene für eine Tageskarte 8,80 Euro und damit rund 70 Prozent mehr als beim günstigsten Anbieter in Stuttgart (5,20 Euro). Auch das Kurzstrecken-Ticket ist mit zwei Euro rund 43 Prozent teurer als in Stuttgart (1,40 Euro).

Verschiedene Faktoren führen zu Preisunterschieden

Auch Kinder zahlen in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal (1,70 Euro) deutlich mehr für Bus und Bahn als etwa in Leipzig (1,20 Euro). Während die Fahrradmitnahme etwa in Frankfurt, Hamburg und Hannover kostenlos ist, benötigen Radler in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal ein zusätzliches Ticket (3,60 Euro). Monatskarten für Erwachsene lagen in Köln und Bonn mit 98,50 Euro 78 Prozent über dem Preis in München (55,20 Euro).

Grund für die Preisunterschiede sind etwa unterschiedliche Verkehrsangebote oder verkehrspolitische Ziele, wie der ADAC erläuterte. Auch Investitionen, unterschiedliche Qualitäten oder eine teilweise marode Verkehrsinfrastruktur führten zu verschiedenen Preisen.

Grundlage des Vergleichs waren den Angaben zufolge die auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen angezeigten Preise zwischen Januar und Mai. Zu den 21 untersuchten Städten zählten Köln, Bonn, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Wuppertal und Bielefeld. Neben den Preisen für Einzelfahrt und Kurzstrecke für Erwachsene und der Einzelfahrt für Kinder wurden die Kosten für Tages-, Wochen- und Monatskarte für Erwachsene sowie Tickets für Fahrräder miteinander verglichen.

Ticketpreise in OWL

In Städten in Ostwestfalen-Lippe reicht das Preisspektrum für eine Monatsfahrkarte von 60,40 Euro (Höxter) bis 78 Euro (Bielefeld). Die Tickets in Paderborn kosten ab 63,80 Euro, im Kreis Lippe ist man für 68,50 Euro einen Monat lang mobil. Bürger in Herford, Minden und Lübbecke zahlen 74 Euro, in Gütersloh sind es 73,20 Euro.

Die Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Nahverkehrsanbieter. Die Preise gelten für Erwachsene und entsprechen jeweils der niedrigsten Preisstufe.