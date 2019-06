Von Oliver Horst

Auf dem Festivalgelände ist in einem Zelt mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche der außergewöhnlichste Supermarkt der Firmengeschichte entstanden. Das Sortiment umfasst 500 ausgewählte Artikel – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Festivalbesucher.

69 Stunden geöffnt

Foto: dpa

Für das Festival-Wochenende mit Top-Acts wie den Toten Hosen, Mumford & Sons, The Cure oder den Foo Fighters hat sich ein fast 260 Fußballfelder großes Gelände in ein Festival-Areal verwandelt. Mittendrin ist der Combi-Markt, der insgesamt für nur 69 Stunden geöffnet hat an den fünf Tagen rund um das Festival-Wochenende. Sechs Monate Vorarbeit und Planung stecken in dem Projekt, sagt Frank Hilgenberg, Marketing-Geschäftsführer der Combi-Konzernmutter Bünting. Statt im Anzug steht der Chef mit T-Shirt und kurzer Hose inmitten seiner teils schrill verkleideten Kundschaft, die sich den Weg durch die auffallend breiten Regalreihen bahnt. Dominiert wird das Angebot von Bier, Backwaren, Bratwürstchen. Das Sortiment reicht aber auch bis zum Anti-Insekten-Spray vor allem für die Festivalgänger, die ihr Zelt auf dem Gelände aufgeschlagen haben.

Um den Besuchern kalte Getränke bieten zu können, gibt es extra einen begehbaren Kühlraum. Die sechs Grad Raumtemperatur nutzt manch einer auch, um sich von der Hitze auf dem Festivalareal abzukühlen. Ansonsten bietet der Festival-Supermarkt vieles, das auch in den regulären Märkten erhältlich ist. Exklusiv fürs Hurricane gibt es derweil eine speziell zusammengestellte Festival-Grillplatte.

250 Mitarbeiter im Sondereinsatz

Damit möglichst kein Regal leer bleibt, muss Combi eine logistische Meisterleistung erbringen. Nicht nur beim ständigen Nachräumen der Ware ins Regal. Die besondere Herausforderung besteht vor allem in begrenzten Anlieferzeiten. »Uns steht dafür nur ein Zeitfenster von 2 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags zur Verfügung«, sagt Hilgenberg. Danach darf kein Lkw mehr rauf aufs Gelände. Auch deshalb hat Combi in der Nähe des Areals ein Zwischenlager eingerichtet, um die Wege kurz zu halten.

250 Combi- und Bünting-Mitarbeiter, die sich allesamt freiwillig zum Sondereinsatz auf dem Hurricane gemeldet haben, packen gemeinsan an. »Sie übernachten auch alle in unserem Containerdorf direkt am Supermarkt«, sagt Hilgenberg. Zusammenhalt inklusive. Auch beim gemeinsamen Essen, Darten oder Kickern. Der Geschäftsführer selbst schläft ebenfalls im Container. Auf einem Feldbett. Eine Luftmatratze noch darauf ist sein bisschen Luxus beim Hurricane. 50 externe Sicherheitsleute komplettieren das Combi-Team.

Investition in Image und Marke

Hilgenberg rechnet mit 80.000 Kunden an den fünf Öffnungstagen und, wenn es gut läuft, knapp einer Million Euro Umsatz. Um die Kosten zu decken, reicht das nicht, sagt der Geschäftsführer. Der Festival-Supermarkt sei auch eine Investition in das Image und die Marke. »Wir wollen so auch jüngere Zielgruppen ansprechen und für uns gewinnen«, erklärt Hilgenberg. Drei Jahre läuft der Vertrag von Combi mit dem Festival-Veranstalter. Zuvor hatte die Rewe-Tochter Penny den Hurricane-Supermarkt betrieben.

Dass in diesem Jahr dank des prächtigen Sommerwetters die Gummistiefel ein Ladenhüter bleiben, kann auch Hilgenberg verschmerzen.