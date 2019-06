Bielefeld (WB). Fünf Jahre sollen Mieten in Berlin nicht erhöht werden. Das hat der Senat in Berlin am Dienstag beschlossen. Dr. Kai Warnecke, der Vorsitzende des Eigentümerverbands »Haus und Grund«, steht den Plänen kritisch gegenüber. »Damit wird verhindert, dass es Wohnungsbau gibt«, sagt er im Gespräch mit Redakteur Florian Weyand.

Eigentümer von Häusern und Wohnungen stehen vor turbulenten Zeiten. Wie bewerten Sie die Pläne zum Mietendeckel des rot-rot-grünen Senats in Berlin?

Kai Warnecke: Es ist erschütternd, weil es eine ausschließlich populistische Politik ist. Es ist nur noch von dem Wunsch getrieben, irgendwelche Lösungen zu bieten. In der Sache ist es aber keine Lösung, sondern ein Fehler. Das sieht man überall dort, wo Mietendeckel bereits eingeführt worden sind: zum Beispiel in Spanien und Portugal.

Was waren dort die Folgen nach der Einführung eines Mietendeckels?

Warnecke: Es gibt zwei typische Reaktionen: Die Qualität der Immobilie wird an den Preis angepasst. Dadurch finden keine Investitionen mehr statt. Gerade vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung für den Klimaschutz ist das Wahnsinn. Zweitens: Wer eine Wohnung vermietet, der überlegt sich, ob er sie weiter mit Verlusten hält oder verkauft. Die Zahl der Mietwohnungen geht nach unten und der gesamte Markt geht kaputt.

Wie werden Vermieter in Berlin auf den Mietendeckel reagieren?

Warnecke: Wir hatten bei der Mietpreisbremse den Hinweis, dass sie nur für fünf Jahre gelten soll. Die Große Koalition signalisiert jetzt, dass sie verlängert werden könnte. Daran sieht man, was in Berlin passieren wird. Das Vertrauen in den Senat, dass nach fünf Jahren mit dem Mietendeckel Schluss ist, habe ich nicht – und die meisten Investoren auch nicht. Der Senat zerstört das Vertrauen, das man braucht, um das Kapital über Jahre und Jahrzehnte im Wohnungsmarkt zu binden. Damit wird verhindert, dass es Wohnungsbau gibt. Der Senat konterkariert damit alle unsere Bemühungen.

Was raten Sie Eigentümern, wenn der Mietendeckel eingeführt wird?

Warnecke: Es gibt keine rechtliche Grundlage, auf der ein Land einen Mietendeckel einführen kann. Das sagt nicht nur Haus und Grund, sondern es ist die Meinung der meisten Juristen. Die Aufgabe ist vom Grundgesetz her dem Bund zugewiesen. Katrin Lompscher (Berliner Bausenatorin der Linkspartei/A.d.R) geht sehenden Auges in ein Gesetz hinein, das verfassungswidrig sein wird. Weil es keinen Mietendeckel geben darf, wird es ihn nicht geben. Wir müssen Ruhe bewahren. Es wird sich zeigen, dass es so nicht geht.

Wird es durch den Mietendeckel mehr Wohnungen in Berlin geben?

Warnecke: Die Genossenschaften und die kommunalen Wohnungsunternehmen sind gegen den Mietendeckel. Sie haben klar angekündigt, dass sie nicht in der Lage sind Wohnraum zu bauen, wenn der Mietendeckel kommt. Es zeichnet sich ab, dass Frau Lompscher jede Art von Neubau unterdrückt. Damit wird sich die Marktlage nicht ändern.

Wenn der Mietendeckel nicht hilft. Wie kann in Berlin für mehr Wohnraum gesorgt werden?

Warnecke: Eine Option, die sich in der Hauptstadt anbietet ist es, den Dachgeschossausbau zu ermöglichen. Dafür müssen die Bauvorschriften vereinfacht werden. Hamburg hat das unter dem Senator Olaf Scholz vorgemacht. Außerdem muss man versuchen, den Brandschutz auf das normale Maß zu führen. Derzeit ist erhöhter Brandschutz erforderlich, weil die Feuerwehrleitern in Berlin nicht lang genug sind. Man muss den völlig veralteten Fuhrpark der Berliner Feuerwehr modernisieren. Durch den Dachgeschossausbau kann man ein paar zehntausend Wohnungen im S-Bahn-Ring bauen. Aber der rot-rot-grüne Senat möchte es nicht.

Sollte der Mietendeckel beschlossen werden, wird Haus und Grund dann dagegen klagen?

Warnecke: Ich kann mir vorstellen, dass Frau Lompscher scheitert, das ganze verfassungskonform auf den Weg zu bringen. Wenn das Gesetz aber da ist, werden wir es prüfen und gegebenenfalls auch klagen.