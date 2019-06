Ein Techniker prüft die Klimaanlage in einem InterCity-Reisezug (IC) der Deutschen Bahn. Foto: dpa

Berlin (dpa). Gleisanlagen überwachen und Klimaanlagen warten: Die Deutsche Bahn wappnet sich vor Hitzewellen im Sommer . In den vergangenen Wochen seien gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen in Zügen entfalle, teilte der Staatskonzern auf dpa-Anfrage mit.