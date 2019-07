Von dpa

In der Vorwoche hatte der Leitindex mit 12.656 Punkten noch den höchsten Stand seit August 2018 erreicht. Seither war er wegen eines überraschend starken US-Arbeitsmarktberichts und der Gewinnwarnung von BASF aber bis auf 12 364 Zähler gefallen, bevor er sich ein wenig berappelte.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor am Mittwochmorgen 0,17 Prozent auf 25.778,47 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts.

Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach von einer gemischten Faktenlage für den Dax: «Auf der einen Seite ist eine leichte Erholung durch eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China spürbar.» Zudem hofften viele Marktteilnehmer weiterhin, dass die US-Notenbank Fed Ende Juli die Leitzinsen senken wird. Auf der anderen Seite habe die Quartalsberichtsaison mit nicht wirklich guten Unternehmensmeldungen begonnen, so Lipkow.

Anleger warteten auf den Nachmittag, wenn Fed-Chef Powell dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort zur Geldpolitik stehen sollte. Sollte Powell etwas anderes als eine Zinssenkung vorhaben, wäre der Auftritt eine gute Möglichkeit, die Märkte darauf vorzubereiten.

Unter den Einzelwerten standen am Morgen die Aktien von Leoni mit einem Kursanstieg von 4,2 Prozent im Anlegerfokus. Der in der Krise steckende Autozulieferer will sich von seiner Sparte Kabel und Verbindungslösungen WCS trennen. Dabei werden ein Börsengang und ein teilweiser oder vollständiger Verkauf vorbereitet. Leoni will sich künftig nur noch auf die Entwicklung des zuletzt defizitären Bordnetzbereichs (WSD) konzentrieren.

Die Südzucker-Tochter Cropenergies profitierte im ersten Geschäftsquartal von einer Erholung der Ethanolpreise und verdiente deutlich mehr. Vorläufige Zahlen hatten die Kurpfälzer bereits im Juni vorgelegt und dabei die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben angepasst. Die Cropenergies-Papiere gewannen 2,5 Prozent, Südzucker-Titel legten um 0,8 Prozent zu.

Deutz-Aktien setzten ihre zuletzt steile Talfahrt angesichts einer Abstufung fort und waren mit einem Verlust von 5,6 Prozent erneut klares Schlusslicht im SDax. An den beiden Vortagen hatten die Deutz-Titel bereits mehr als 20 Prozent eingebüßt. Auslöser dafür waren Interview-Aussagen von Deutz-Chef Frank Hiller über eine nachlassende Nachfrage beim Motorenbauer.