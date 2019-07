Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Erstmals in der fast 300-jährigen Geschichte wird das Bielefelder Textilunternehmen Delius künftig von einem familienfremden Manager geführt. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Rudolf Delius (66) im Gespräch mit dem Westfalen-Blatt bestätigt hat, werden er und sein Cousin Friedrich Wilhelm Delius (66) zum Ende dieses Jahres aus der operativen Führung ausscheiden und in einen neu geschaffenen Beirat wechseln.

Dem Gremium werden außerdem je ein Vertreter der nächsten Generation aus den drei Familienstämme sowie ein noch nicht benannter familienfremder Berater angehören. Ob in Zukunft Familienmitglieder auch wieder operativ ins Unternehmen einsteigen, ist Rudolf Delius zufolge offen: „Konkrete Pläne gibt es dafür nicht.“

Neuer Chef von Wolf PVG

Nachfolger der beiden Cousins an der Spitze der Delius Holding wird

Marc Schmidt Marc Schmidt

Dr. Marc Schmidt. Der Manager ist derzeit noch Geschäftsführer des zur Mindener Melitta-Gruppe gehörenden Spezialpapierherstellers Wolf PVG in Spenge. Bei der Delius GmbH, Spezialist für hochwertige Dekorations- und Möbelstoffe für den Objektbereich, und der auf technische Textilien spezialisierten Tochterfirma Delcotex der bleiben die Geschäftsführer Kai Hofmeister und Thomas Stark an der Seite Schmidts weiter im Amt.

1722 gegründet

„Mein Vetter und ich werden als Gesellschafter und Beiräte dem Unternehmen weiter eng verbunden sein“, sagt Rudolf Delius. Das Unternehmen ist das älteste Familienunternehmen in Deutschland. Es geht zurück auf einen Leinenhandel, den der aus der Nähe Vlothos stammende Johann Casper Delius 1722 in Bielefeld gegründet hat. Unter Ernst August Delius, der ab 1794 sogar nach Amerika und Westindien lieferte, und dessen Söhnen Gustav und Gottfried entwickelte er sich zur bedeutendsten Leinenhandlung Bielefelds.

Als ab Mitte des 19. Jahrhunderts die britische Konkurrenz dank maschineller Webstühle viele Bielefelder Handweber arbeitslos machte, begannen Carl Albrecht und Gottfried Delius mit der Handweberei von Seidenstoffen. Sie versuchten sich sogar mit der Anpflanzung von Maulbeerbäumen, doch war der Seidenzucht im Gegensatz zur Weberei kein Erfolg beschieden. Stattdessen begann der Siegeszug der Kunstseide. Ab 1887 wurde Seide auch bei Delius nur noch maschinell gewebt. Anfang des 20. Jahrhunderts war Delius Marktführer bei seidenen Mantel- und Krawattenstoffen. Ab 1928 wurde zusätzlich die Produktion von Möbel- und Dekostoffen aufgenommen.

Deko- und Möbelstoffe

Mit Rudolf und Friedrich Wilhelm Delius steht seit 1995 die neunte Generation an der Spitze des Unternehmens. Gardinen und Möbelstoffe von Delius sind welt- und vor allem europaweit in zahlreichen Hotels, Kliniken, Kongresscenter, Theater, Kinos, Stadthallen und Kreuzfahrtschiffen.

Technische Textilien

Die von Delcotex produzierten High-Tech-Textilien erreichen heute eine Festigkeit, die etwa beim Einbau von Wohnungsdecken die schwereren Drahtgitter ersetzen können. Den Auftrag als Zulieferer für schusssichere Militär- und Polizeiwesten erhielt Delcotex, weil es ein textiles Material entwickelte, das 15 Sekunden braucht, ehe es entflammt. Konkurrenten kommen weltweit bestenfalls auf fünf Sekunden – zu kurz, damit die Weste ausgezogen werden kann. Weiterhin kommen die Halbfertigprodukte beispielsweise in Transportbändern, Fahrradschlössern oder als kleine Scharniergitter im Auto im Airbag zum Einsatz.

Aktuell beschäftigt die Delius-Gruppe an zwei Standorten in Bielefeld sowie in Spenge etwa 250 Mitarbeiter.

Rudolf Delius stand von 2008 bis 2015 an der Spitze der ostwestfälischen Unternehmervereinigung Gildenhaus und ist bis heute deren stellvertretender Vorsitzender.