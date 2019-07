Und am Ende des Jahres ist der Euro wegen der Inflation und niedriger Zinsen weniger wert als zu Jahresbeginn. Ein Ende der Politik des billigen Geldes ist bei der Europäischen Zentralbank weiterhin nicht abzusehen. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Frankfurt (dpa/WB/in). An diesem Donnerstag könnte bei er Europäischen Zentralbank (EZB) eine wichtig Entscheidung fallen. Nicht wenige Experten erwarten, dass die EZB eine Senkung des Einlagezinses von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent beschließt.

Nachrichten über Stellenabbau, Gewinnwarnungen, nachlassende Nachfrage, trüber werdende Konjunkturaussichten: Das sind aus Sicht der EZB Argumente für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Für Verbraucher hierzulande sind das keine guten Nachrichten. Zwar sind die Deutschen eifrige Sparer. Wie die jährliche Statistik der Bundesbank zeigt, steckten sie allein bis Ende Dezember 2018 rund 2456 Milliarden Euro in Bankeinlagen oder wurden als Bargeld aufbewahrt. Und das, obwohl Banken und Sparkassen dafür nur spärliche Zinsen bieten.

Die Folge: Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres erlitten Sparer 15,9 Milliarden Euro an Wertverlust, wie Berechnungen der Comdirect Bank zeigen. Der Grund sind Sparzinsen, die deutlich unter der Inflationsrate liegen.

Nicht alle Angebote empfehlenswert

Was tun? Auf das Sparen verzichten? »Sparen bei null Prozent Zinsen ist immer noch besser, als gar nicht zu sparen«, findet Max Herbst von der FMH Finanzberatung in Frankfurt. »Wer jeden Monat 100 Euro beiseitelegt, hat nach einem Jahr immerhin 1200 Euro gespart.« Sparer, die jederzeit über ihr Geld verfügen wollen, können dafür ein Tagesgeldkonto wählen. Eine nennenswerte Rendite gibt es aber kaum. Die Stiftung Warentest listet in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »Finanztest« 20 Angebote auf. Die Zinssätze variieren zwischen 0,25 Prozent und 0,65 Prozent.

Etwas mehr bekommen Sparer bei Festgeldanlagen. Je nach Anlagezeitraum sind hier nach Angaben der Stiftung Warentest bis zu 1,5 Prozent Zinsen möglich. Laut FMH gibt es manche Anbieter, die für ein fünfjähriges Festgeld sogar bis zu 2,00 Prozent Zinsen zahlen. Allerdings ist das Geld dann für den Zeitraum auch gebunden.

Noch mehr können Sparer für sich rausholen, wenn sie Kunde bei einem Zinsportal wie Savedo, Weltsparen oder Zinspilot werden. Die Portale bieten die Sparprodukte mehrerer Banken auch aus dem Ausland an, zum Teil mit guten Zinsen.

Aus Sicht der Stiftung Warentest sind aber dennoch nicht alle Angebote empfehlenswert. Obwohl die EU-Richtlinie zur Einlagensicherung aus dem Jahr 2014 vorsieht, dass in der gesamten Europäischen Union Bankeinlagen bis zu einer Summe von 100.000 Euro komplett abgesichert sind, ist der Anlegerschutz weiterhin national organisiert.

Aktie erscheint lohnenswerter

Widerstand gegen eine zentralen Sicherungsfond, den sogenannten European Deposit Insurance Scheme, kommt außer von den deutschen Banken und Sparkassen vor allem von skandinavischen Geldinstituten. Unter Berufung auf die Ratingagentur Standard & Poor’s nennt der Finanzinformationsdienst Biallo Bulgarien, Kroatien, Zypern, Italien und Portugal als Beispiele für Länder auch in Europa, in denen Anleger vorsichtiger sein sollten.

Die beste Bewertung Tripple A erhalten bei den führenden Ratingagenturen Deutschland, Dänemark, Niederlande und Schweden.

Als lohnenswerter erscheint vielen die Aktie. Nach Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) konnte man mit einer Investition in den Dax in 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 8,9 Prozent im Jahr erwirtschaften. Im schlechtesten Fall lag die jährliche Rendite bei 3,8, im besten bei 15,2 Prozent.