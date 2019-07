Von Bernhard Hertlein

Den kritischsten Blick auf Düsseldorf und insbesondere auf die sogenannte Halle 29 hat wohl Stella Ahlers . Die Herforderin sieht seit jeher großes Potenzial für den Modestandort Berlin, räumt aber ein, dass die Bäume auch dort 2019 nicht in den Himmel wachsen. »Das liegt daran, dass viele Händler sparen müssen.«

Deutlich weniger Händler aus Holland und Süddeutschland

Was die Herrenbekleidung betreffe, auf die sich Ahlers inzwischen wieder ausschließlich konzentriert, so hätten neben der Florenzer Fachmesse »Pitti uomo« die anderen Ausstellungen in erster Linie regionalen Charakter. In diesem Jahr habe sich dies vor allem daran gezeigt, dass deutlich weniger Händler aus den Niederlanden und aus Süddeutschland zur CPD gekommen seien. In dem Zusammenhang will Ahlers vor der 2020 oder 2021 anstehenden Verlängerung des Mietvertrages erst noch einmal andere Standorte etwa am Düsseldorfer Hafen oder in der Kaiserswerther Straße überprüfen. In Düsseldorf werde sie aber auf jeden Fall bleiben.

Die Halle 29 entstand auf Initiative von Gerhard Weber. Der damals sehr erfolgreiche Haller Modeunternehmer erwarb 2003 in der Nähe der Rheinmetall-Zentrale eine leer stehende Fabrikhalle und baute sie zu einem Ausstellungsgebäude mit Platz für 16 Modeproduzenten um. Im Zuge der Insolvenz von Gerry Weber wurde sie im Oktober 2018 an die Zech Group in Bremen verkauft. Zuvor hatte sich die AG schon von dem Folgeprojekt, der nahegelegenen Halle 30, getrennt.

Brinkmann ist Fan der Halle 29

Zu den größten Düsseldorf-Fans gehört Klaus Brinkmann. Der Miteigentümer von Bugatti (Herford) ist zugleich Vorsitzender des Fashion Net Düsseldorf, eines Vereins, der sich für den Messe- und Mode-Standort stark macht und ihn mit gemeinsamen Aktionen zu beleben sucht. Brinkmann ist auch Fan speziell der Halle 29. Sie sei außer bei den deutschen auch bei den russischen und anderen osteuropäischen Händlerkunden so fest etabliert, »da kann bis auf Weiteres kein anderer Standort in Deutschland mithalten«.

CPD 2020 von Sonntag bis Dienstag

Nebenbei ist natürlich auch das Geld, das die Hersteller in ihre Ausstellungen investierten, ein Argument dafür, dass die Ostwestfalen ihre Mietverträge in der Halle 29 verlängern werden. Das bestätigt ausdrücklich auch Marc Freyberg, Sprecher der Geschäftsführung von Brax, »selbst wenn es die Ausstellungsfläche ein bisschen kleiner vielleicht auch täte«.

Dass die erfolgreiche Durchführung einer Modemesse in diesen Zeiten kein Honigschlecken ist, zeigt sich auch daran, dass die CPD den Termin verschiebt. Statt am Samstag beginnt sie 2020 am Sonntag und dauert bis Dienstag.