Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach seinem Kursrutsch am Vortag zum Wochenschluss moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 12.419,90 Punkten.