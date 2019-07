Halle (WB). Gerhard Weber hadert, wie der »Spiegel« in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, mit der Übernahme der von ihm gegründeten Modemarke Gerry Weber durch zwei Investoren. Er wolle die neue Leitung unterstützen.

»Es ist ein harter Schlag, dass mein Unternehmen in fremde Hände übergegangen ist«, sagt der langjährige Patriarch (78). Gerry Weber meldete im Januar Insolvenz in Eigenverwaltung an, Weber hielt zuletzt fast 30 Prozent der Anteile.

Wie Mitte Juli bekannt wurde, übernehmen die bri­tischen Finanzinvestoren Whitebox Advisors und Robus Capital Management die Firma vollständig . Wenn das Unternehmen »die Kurve kriegen würde«, wäre es für ihn »eine Erleichterung«, so Weber. Er wolle das Gespräch mit der neuen Leitung suchen. Wenn er helfen könne, etwa bei den Kollek­tionen, tue er das »selbstverständlich ohne Bezahlung«, wie er sagt. »Gerry Weber ist immer noch mein Kind.«