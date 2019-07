Grohnde (dpa). Das Atomkraftwerk Grohnde im Kreis Hameln-Pyrmont muss trotz Hitze noch nicht abgeschaltet werden. Das war wegen der steigenden Weser-Temperatur zunächst befürchtet worden. Derzeit habe die Wassertemperatur des Flusses nicht mal 25 Grad erreicht, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Preussen Elektra am Freitagnachmittag.

Die Weser-Temperatur sei somit weniger stark gestiegen als ursprünglich angenommen. Der Betreiber geht davon aus, dass das Atomkraftwerk bis Samstag nicht abgeschaltet werden muss.

Das Wasser des Flusses sollte nach Prognosen vom Vortag am Freitagmittag die kritische Grenze von 26 Grad erreichen. Zum Schutz des Ökosystems der Weser hätte dann kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss geleitet werden dürfen, hatte das niedersächsische Umweltministerium mitgeteilt. Für das Atomkraftwerk an sich sei die derzeitige Hitze dagegen kein Problem.

Das Wasser der Weser wird in Grohnde zur Kühlung des Atommeilers genutzt und anschließend wieder in den Fluss geleitet. Weil die Weser derzeit vergleichsweise wenig Wasser führe, erhitze sie sich deutlich schneller als in Zeiten höherer Pegel, hieß es vom Ministerium.