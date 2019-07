Von Bernhard Hertlein

Hüllhorst (WB). Die Wortmann-Gruppe schickt sich an, in diesem Jahr erstmals einen Umsatz von etwa 1,5 (Vorjahr: 1,4) Milliarden Euro zu erreichen. Wie das Computerunternehmen in Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke am Dienstag bekannt gegeben hat, ist der Gruppenumsatz im ersten Halbjahr über 700 Millionen Euro geklettert.