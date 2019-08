Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Den Tipp, sich doch mal für die Teilnahme am »Economic Summer Camp« zu bewerben, hat Jannik Beckmann aus Oerlinghausen von zwei Freunden und früheren Teilnehmern bekommen. »Es hat sich gelohnt«, sagt er am Freitag. dem letzten Tag des »Economic Sumercamp 2019«.

Besonders beeindruckt hat ihn der Chef des Bielefelder Getränkeanbieters Christinenbrunnen. »Da bekamen wir echt Einblick auch in die strategischen Pläne des Unternehmens.«

Seit 2009

In der Schule, da sind sich die 20 Teilnehmer des »Summer Camps« einig, wird Wirtschaft zu wenig und vor allem nie so spannend vermittelt. Das Gildenhaus führt die Veranstaltung seit 2009 durch. Die Kosten tragen die Mitglieder des Vereins, der es sich seit der Gründung zum Ziel gesetzt hat, über die freie und soziale Marktwirtschaft aufzuklären und dafür zu werben.

Im Gespräch mit Gründern

Auf dem Programm stehen nach Angaben der Geschäftsführerin Kerstin Weißinger Führungen durch verschiedene Unternehmen sowie Gespräche mit den Eigentümern und Managern. Besonders lebhaft ging es in der Founders Foundation beim Austausch mit jungen Start-ups zu. Darunter war mit Alexander Rüsing auch ein früherer Teilnehmer des »Economic Summer Camp«.

Über ihre Erfahrungen berichten die Teilnehmer, die aus ganz OWL kommen, in einem Internetblog. Auf einen Teilnehmer kamen in diesem Jahr gut drei Bewerbungen. Informationen gibt es in den Schulen und beim Gildenhaus direkt.