Bielefeld (WB/ef). Thomas Middelhoff, Ex-Chef von Bertelsmann und Ex-Vorstandsvorsitzender des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor, stellt am Dienstag sein neues Buch »Schuldig« vor. Der wegen Untreue und Steuerhinterziehung verurteilte Topmanager machte in einem Interview mit der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« deutlich, dass der Buchtitel nur auf seine moralische »Schuld« abzielt.

Er glaube nach wie vor, »dass das juristische Urteil ein fragwürdiges ist«, sagte Middelhoff dem Blatt. »Das sehen auch viele Anwälte, Richter und andere Experten so.« Unabhängig davon, sei der aber »auf jeden Fall schuldig«, weil er in Teilen seinen »Charakter verloren und gegen die Wertmaßstäbe der Gesellschaft verstoßen habe.«

Middelhoff wurde 2014 zu drei Jahren Haft verurteilt

Der Bielefelder frühere Top-Manager war 2014 wegen Untreue in 27 Fällen und wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Im Jahr 2017 kam Middelhoff vorzeitig frei. Middelhoff besaß einst zig Millionen Euro, drei Villen in Bielefeld mit jeweils mehr als 1000 Quadratmeter Wohnfläche, dazu eine Villa in St. Tropez in Südfrankreich mit einem 100.000 Quadratmeter großen Grundstück und schließlich eine 108 Fuß große Yacht.

Auf die Frage nach seiner Gier sagte Middelhoff: »Einmal gab es die Gier nach Anerkennung.« Die Gier nach monetären Dingen habe sich erst entwickelt, »als ich eigentlich alles hatte, als ich den Bonus von 100 Millionen Euro bekam.« Den erhielt Middelhoff für seinen Verkauf von AOL für sieben Milliarden Euro, den er als Bertelsmann-Chef einfädelte.

Eine Geliebte in den USA sei ein Fehler gewesen

Damals habe ihm der Vermögensverwalter Josef Esch gesagt, er könne das Geld steuerfrei anlegen. »Da habe ich Idiot gesagt: Klar 100 ist besser als 50, das machen wir.« Das sei wirtschaftlich gesehen »der Anfang vom Ende bei mir – meine eigene Gier, meine eigene Dummheit.«

Aber auch die Geliebte, die im Management in den Vereinigten Staaten arbeitete, »war ein klarer Fehler von mir«, gestand er. Auf die Frage, ob er vor seiner Privatinsolvenz Geld zurück gelegt habe, sagte er: »Nicht einmal einen Cent habe ich zurückgelegt.« Die Einnahmen aus den Buchverkäufen würden in die Insolvenzmasse fließen, also an seine Gläubiger. Middelhoff, der an einer Autoimmunkrankheit leidet, die »nicht so weit weg von MS ist«, betont, dass er heute »sehr glücklich« und »sehr zufrieden« sei.