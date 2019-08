Ein Mitarbeiter des Lebensmittellieferdienstes Amazon Fresh stehtim Depot der Firma in Berlin. Die DHL will die Lebensmittel allerdings nicht mehr ausliefern. Foto: dpa

Bonn/Berlin (dpa). Die Deutsche Post DHL liefert keine frischen Lebensmittel mehr für Amazon in Deutschland aus. »Wir können bestätigen, dass wir entschieden haben, die Zusammenarbeit mit Amazon Fresh im Bereich der Zustellung frischer Lebensmittel bis auf Weiteres nicht mehr fortzuführen«, teilte eine Konzernsprecherin am Dienstagabend in Bonn mit. Der Markt für online bestellte, frische Lebensmittel bleibe »bis dato weit hinter den Erwartungen zurück«.