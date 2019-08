Rosenheim/Salzburg (dpa/WB). Er war einer der großen Wirtschaftslenker in Deutschland, sein Name untrennbar mit Volkswagen verbunden. Nun ist Ferdinand Piëch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, laut übereinstimmenden Medienberichten tot.

Der Ex-Chef des Autobauers soll laut »Bild« am Sonntag in einem Krankenhaus in Rosenheim gestorben sein. Der 82-Jährige sei demnach am Abend in einem Restaurant unvermittelt kollabiert. Piëch sei von den Rettungskräften noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben.

Die Ursache des Zusammenbruchs war zunächst unklar.

Der »Alte« wurde er genannt

Den Ausbau des VW-Imperiums sah Piëch als eine Art Lebenswerk. Lange Zeit regierte er erfolgreich von seinem Wohnort Salzburg aus, er war die oberste Instanz, ein VW-»König«. Der »Alte« wurde er genannt. Doch das Kapitel ist beendet, nach heftigen internen Machtkämpfen.

1937 wurde Piëch in Wien geboren, als Kind des Anwalts Anton Piëch und dessen Frau Louise, Tochter von Ferdinand Porsche. Nach dem Besuch eines Schweizer Internats studierte er Maschinenbau, seine Diplomarbeit schrieb er über die Entwicklung eines Formel-1-Motors. 1963 begann seine Karriere bei Porsche, er wechselte später zur jetzigen VW-Tochter Audi. Dort wurde er 1988 Vorstandschef. Der Aufstieg von Audi zum Oberklasse-Anbieter und Innovationstreiber im VW-Konzern ist ohne Piëchs Beteiligung kaum vorstellbar. Er schob den Fünf-Zylinder-Ottomotor und neue Leichtbauverfahren an.

Vier-Tage-Woche

1993 übernahm Piëch als Vorstandschef VW, inmitten einer schweren Krise. Massenentlassungen drohen. Diese wendete der von Piëch eingestellte Personalvorstand Peter Hartz zusammen mit Betriebsrat und Gewerkschaft ab – unter anderem durch die Einführung der Vier-Tage-Woche, die erst Ende 2006 wieder gekippt wurde.

2002 wechselte Piëch an die Spitze des Aufsichtsrats. Von dort aus regierte er VW, doch 2015 kommt es zum Bruch. Auslöser ist eine Aussage Piëchs im »Spiegel«: »Ich bin auf Distanz zu Winterkorn« – dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn, seinem »Ziehsohn«.