Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach seiner jüngsten Erholungsrally ruhig in den neuen Monat gestartet: Der deutsche Leitindex hielt sich am Montag über weite Strecken moderat im Plus und stand zuletzt 0,25 Prozent höher bei 11.969,07 Punkten.