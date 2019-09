Von Oliver Horst

»Die Musterfeststellungsklage lässt ausdrücklich einen Vergleich zu«, sagte Verbandschef Klaus Müller jüngst der »Augsburger Allgemeinen«. »Sollte VW hier also einen aus Verbrauchersicht attraktiven Vergleich vorschlagen, dann kann das alles wesentlich schneller gehen.« Andernfalls werde sich das Verfahren wohl über Jahre hinziehen. Die beauftragten Rechtsanwälte halten einen Abschluss vor dem Bundesgerichtshof noch 2021 für möglich.

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig soll am 30. September mit der ersten mündlichen Verhandlung in der Stadthalle Braunschweig beginnen. Klagender Verband ist der VZBV gemeinsam mit dem ADAC. Der Klage haben sich bislang rund 430.000 Dieselbesitzer angeschlossen. Bis zum 29. September besteht für Betroffene noch die Möglichkeit, sich in das Klageregister des Bundesamtes für Justiz einzutragen. Das gilt auch für Autobesitzer, die sich der Sammelklage des Dienstleisters »Myright« angeschlossen haben. Weil VW die Wirksamkeit der Abtretung der Kundenansprüche an den Dienstleister angreift, können die Betroffenen die Musterklage als Sicherheitsnetz nutzen. Das würde zum Tragen kommen, falls die Abtretung nichtig sein sollte.

Das müssen Einzelkläger beachten

Sollten sich indes Autobesitzer eintragen, die bereits eine Einzelklage initiiert haben, so würde dieses Verfahren ausgesetzt, teilt der VZBV mit. Dies könnte dann vorteilhaft sein, wenn auf eigene Kosten ohne Rechtsschutzversicherung geklagt wird. Kläger sollten das mit ihrem Anwalt beraten.

In dem Musterfeststellungsprozess will der VZBV zusammen mit dem ADAC vom Gericht feststellen lassen, dass VW mit der Abgasmanipulation Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen hat. VW sieht für Schadenersatzansprüche aber keine Grundlage. Im Fall eines für die Kläger positiven Urteils müssen die Beteiligten ihr Recht in separaten Prozessen durchsetzen. Bei einem Vergleich kämen die Kunden »schneller an ihr Geld und der Konzern hätte Rechtssicherheit«, sagte Müller.

Er kündigte zugleich Musterfeststellungsklagen gegen weitere Autobauer an. »Glauben Sie mir, es wird nicht die letzte Klage gewesen sein, die wir auf den Weg gebracht haben«, sagte er.