Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte am Mittwoch mit plus 0,03 Prozent auf 25.965,47 Punkte kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,14 Prozent.

Der US-Zinsentscheid steht am Abend mitteleuropäischer Zeit auf der Agenda. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Spannend bleibt die Frage, ob und wie oft die Währungshüter in den nächsten Monaten die Zinsen weiter reduzieren werden.

Im Dax setzten am Mittwoch die Deutsche Post und Beiersdorf die negativen Akzente mit Abschlägen von 1,9 beziehungsweise 1,2 Prozent. Bei der Deutschen Post lag dies an einer Prognosesenkung des US-Rivalen Fedex wegen der Handelskonflikte. Zwar ließ der Bonner Logistiker am Morgen wissen, dass es derzeit keine Veränderung bei den Volumentrends gebe, den Aktien half das aber nicht.

Den Papieren des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf setzte eine frisch ausgesprochene Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs zu. Dagegen kam eine Hochstufung auf «Buy» durch die US-Bank den Aktien des Chemiekonzerns Covestro mit plus 2,6 Prozent zugute. Wirecard verteuerten sich nach dem Abschluss der geplanten Softbank-Kooperation um 2,5 Prozent.

Auch die Freude der Anleger über die regulatorische Freigabe für die Neuaufteilung des deutschen Energiemarktes hielt an. RWE kletterten um 1,3 Prozent und Eon um 0,8 Prozent, womit beide im Dax wie schon am Vortag im vorderen Feld zu finden waren.

Halbleiterwerte wie Infineon aus dem Dax oder Siltronic und Dialog Semiconductor aus dem MDax legten ebenfalls zu. Begründet wurde dies mit einer offenbar guten Vorab-Nachfrage für das neue iPhone 11 von Apple.