Von dpa

Das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte verringerte sich vor allem wegen des Kurseinbruchs an den Börsen um 0,1 Prozent auf umgerechnet 172,5 Billionen Euro, wie aus dem am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten «Global Wealth Report 2019» hervorgeht.

In Deutschland gab es gegen den Trend einen Anstieg um 2,2 Prozent auf 6,2 Billionen Euro. Die Menschen sparten so viel wie in kaum einem anderen Land. Dadurch wurden die Verluste an den Aktienmärkten mehr als wett gemacht.

Global gaben die Aktienkurse den Angaben zufolge um etwa 12 Prozent nach. Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Ungewissheiten des Brexits und geopolitische Spannungen trübten die Stimmung der Anleger. «Die zunehmende Unsicherheit fordert ihren Tribut», sagte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise. Handel sei kein Nullsummenspiel. «Entweder gewinnen alle - wie in der Vergangenheit - oder es verlieren alle - wie im letzten Jahr.»

Die Allianz berücksichtigt in ihrem jährlichen «Global Wealth Report» für 53 Länder Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds, nicht jedoch Immobilien. Netto, also abzüglich von Schulden, sank das Geldvermögen in den untersuchten Staaten 2018 um 1,9 Prozent auf 129,8 Billionen Euro.

Das höchste Bruttogeldvermögen pro Kopf hatten den Berechnungen zufolge erneut die Schweizer (266 320 Euro), gefolgt von den US-Amerikanern (227 360) und den Dänen (156 320). Abzüglich von Schulden lagen die US-Amerikaner (184 410) vorn. Deutschland rangierte mit einem Bruttogeldvermögen von 74 620 Euro pro Kopf auf Platz 19, netto waren es 52 860 Euro (Platz 18).