Die Schweizer Firma Micro der Familie Ouboter, die Erfinder des Karo-Vorbilds Microlino ist, hat rechtliche Schritte eingeleitet. Sie sieht durch den Messeauftritt in Frankfurt die zuvor am Oberlandesgericht München erwirkte Einstweilige Verfügung verletzt.

Aus Karolino wird Karo

Das Gericht hatte im August entschieden, dass der Karo, der damals noch Karolino heißen sollte, bei zu großer Ähnlichkeit mit dem Microlino nicht gezeigt und beworben werden dürfe. Für den Fall der Zuwiderhandlung sah das Urteil ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten vor – im Wiederholungsfall sogar von bis zu zwei Jahren. Frers hatte im Vorfeld der Messe-Präsentation gesagt, dass sich Karo aus seiner Sicht ausreichend vom Microlino unterscheide. Zudem wolle Artega weiterhin auch den Microlino als Elektro-Stadtflitzer bauen. Darüber werden auch nach wie vor Verhandlungen zwischen beiden Seiten geführt. Die Chancen für eine Einigung seien aber durch die neuerliche Eskalation getrübt, erklärte Oliver Ouboter für Micro.

Marktstart soll Anfang Oktober sein

Derweil laufen bei Artega die Planungen für den Marktstart des Karo auf Hochtouren. Anfang Oktober soll der Online-Konfigurator starten. Mitte des Monats seien Probefahrten möglich. Dazu werde auch der Artega-Showroom in Delbrück umgestaltet, sagte Vertriebsleiter Clifford Sartori. Mit der Resonanz auf der IAA sei Artega zufrieden. Vor allem aus Holland und Frankreich habe es positive Rückmeldungen von Carsharing-Firmen gegeben, die sich ganze Karo-Flotten vorstellen könnten. Die Rede ist von potentiellen Fahrzeugbestellungen in einer Größenordnung von mehr als 100 Stück. Bis zum zweiten Quartal 2020 will Artega ein flächendeckendes Händlernetz in Deutschland aufgebaut haben.

Noch in diesem Jahr will Artega mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnen. Die auf 500 Stück limitierte Edition mit dem Namen »Intro« wird 22.000 Euro kosten und soll mit einem leistungsfähigeren Akku 200 statt 125 Kilometer Reichweite aufweisen. Die Basisversion soll vom kommenden Jahr an für 14.275 Euro zu haben sein. Das Stadtauto hat weder ABS noch Airbags.