Von Oliver Horst

Halle (WB). Die Finanzaufsicht Bafin hat Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Insiderhandels mit Aktien des Haller Modekonzerns Gerry Weber AG gestellt. Das Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegeben, womit der Beschuldigte seinen Sitz in deren Zuständigkeitsbereich haben dürfte. Ermittlungen gab es wegen auffälliger Kursbewegungen vor zwei wichtigen Unternehmensnachrichten.

Sowohl im Vorfeld der Pflichtmitteilung über die Bestellung eines Sanierungsgutachtens am 21. September 2018 als auch der Nachricht über die Stellung des Insolvenzantrags am 25. Januar 2019 hatte es verdächtige Aktiengeschäfte in größerem Volumen gegeben. Die Bafin hatte daraufhin die Handelsdaten analysiert und Ermittlungen eingeleitet.

Die Erkenntnisse mündeten jetzt in der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Das bestätigte eine Sprecherin der Finanzaufsicht dem WESTFALEN-BLATT. Gegen wen sich der Vorwurf richtet, ist noch nicht bekannt. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte auf Anfrage den Vorgang, konnte aber am Mittag noch keine weiteren Angaben machen.

Am 21. September 2018 waren ungewöhnlich viele Aktien des Modekonzerns gehandelt worden. In der Xetra-Schlussauktion wechselten mehr als 600.000 Papiere den Besitzer. Am Abend folgte die überraschende Mitteilung, dass zur Unterstützung des Konzernumbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben worden sei. Am nächsten Handelstag stürzte der Kurs um rund 25 Prozent ab.

Ähnliche Auffälligkeiten weist das Handelsgeschehen rund um die Mitteilung des Insolvenzantrags am 25. Januar auf. Der Kurs der Aktie war schon 24 Stunden vor der Mitteilung des Konzerns urplötzlich bei 2,33 Euro abgesackt und büßte bis zum Abend 27 Prozent ein. Tags darauf rauschte die Aktie am Vormittag um weitere 30 Prozent in die Tiefe – ehe der Handel gegen 13 Uhr bei einem Kurs von 1,33 Euro ausgesetzt wurde. Um 13.18 Uhr veröffentlichte Gerry Weber die Pflichtmitteilung über die Insolvenz in Eigenverwaltung. Der Handel wurde um 14.20 Uhr wieder aufgenommen – zum Kurs von 45 Cent.

In beiden Fällen sind ausdrücklich keine Aktiengeschäfte von Führungskräften des Konzerns bekannt, die meldepflichtig sind.

Aktuell notiert das Papier noch bei knapp sechs Cent. Die Altaktionäre sollen, wie berichtet, im Zuge des Insolvenzverfahrens und des Einstiegs zweier Finanzinvestoren leer ausgehen, ihre Aktien eingezogen und wertlos werden.