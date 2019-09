Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Mit freundlicher Tendenz ist der Dax in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Der deutsche Leitindex stieg am Freitag in den Anfangsminuten um 0,41 Prozent auf 12.338,44 Punkte. Sein bisheriges Wochenminus sinkt damit auf etwa 1 Prozent.