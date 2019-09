Von Oliver Horst

Rheda-Wiedenbrück (WB). Der Familienstreit an der Spitze des Fleischkonzerns Tönnies eskaliert immer weiter. 50-Prozent-Gesellschafter Robert Tönnies (41) wirft seinem Onkel und Konzernchef Clemens Tönnies (63) nun wegen des geplanten China-Engagements Täuschung oder alternativ Größenwahn vor. Wie am Freitag berichtet, will der Rheda-Wiedenbrücker Konzern gemeinsam mit einem lokalen Partner in China 500 Millionen Euro in einen Schlacht- und Zerlegebetrieb sowie Mastanlagen investieren. Hierzu schloss Tönnies einen Vorvertrag mit der Dekon Group.