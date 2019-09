Nach der Insolvenz der deutschen Tochtergesellschaften von Thomas Cook sollen die Airlines und Hotels bereits Kostenübernahme-Erklärungen erhalten haben. In der Bredouille sind jetzt eher diejenigen, die eine Reise gebucht, aber noch nicht angetreten haben. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf/Bielefeld (WB). Die Insolvenz von Thomas Cook und seiner deutschen Tochtergesellschaften trifft auch jene, die ihren Urlaub noch gar nicht angetreten haben. In dem Zusammenhang stellen sich neue Fragen.

Vorab: Was ist mit Pauschalurlaubern, die sich noch im Zielgebiet befinden?

Sie können ihre Reise wie geplant zu Ende bringen. Die Fluggesellschaften, Hotels und Touristikpartner von Thomas Cook haben von der Insolvenzversicherung eine Erklärung zur Kostenübernahme erhalten.

Welche Folgen hat die Insolvenz für den, der eine Reise von Thomas Cook Signature, Neckermann, Öger, Bucher oder Air Marin buchte, die vor dem 31. Oktober stattfinden sollte?

Diese Reisen können aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht stattfinden. Anzahlungen, die schon geleistet wurden, können zurückgefordert werden. Pauschalreisende, die mehrere Leistungen (Flug, Hotel, Tourismusprogramm) zusammen gebucht haben, besitzen dafür einen Sicherungsschein. Die dort angegebene Versicherungsnummer ist bei der Schadensanmeldung unter www.kaera-ag.de anzugeben. Etwaige Restzahlungen sollten nicht mehr getätigt bzw. getätigte Zahlungen via Lastschrift oder Kreditkarte zurückgeholt werden, solange es möglich ist.

Wer oder was ist Kaera?

Das Unternehmen ist ein Dienstleister, der die Schäden im Auftrag des eigentlichen Versicherers, der Zurich-Versicherung, abwickelt. Der Standort ist im hessischen Oberursel, wo auch die deutsche Tochtergesellschaft von Thomas Cook ihren Sitz hat.

Was ist nach der Gewährung eines staatlichen Überbrückungskredits für Condor mit den Flügen der Airline?

Condor gehört zwar zum Thomas-Cook-Konzern. Aber aus insolvenzrechtlichen Gründen darf die Airline nach Angaben der NRW-Verbraucherzentrale Pauschalreisende von Thomas Cook nicht mehr zum Reiseziel fliegen. Rückflüge und Flüge, die über andere Vermittler gebucht wurden, sind dagegen nicht betroffen. Der Flugbetrieb geht regulär weiter.

Was ist mit Individualreisenden, die nur einzelne Leistungen – zum Beispiel nur Flug oder nur Hotel – gebucht haben?

Bei diesen Buchungen gibt es in der Regel keinen Insolvenzsicherungsschein. In diesem Fall muss der Kunde die Folgen der Pleite von Thomas Cook alleine tragen. Forderungen auf Rückzahlung sind in diesem Fall beim Insolvenzverwalter anzumelden.

Wie verhält es sich mit Hochsee- oder Kreuzfahrten, die über Thomas Cook gebucht wurden?

In den Fällen ist Thomas Cook Reisevermittler. Die Kreuzfahrten können bei Buchungen über TOC Ship nach den Informationen aus Reisebüros vorerst angetreten werden – gesichert jedenfalls bis zum 7. Oktober 2019. Teilweise sollen Teilnehmer falsche Informationen erhalten haben.

Und die Marke Aldiana?

Aldiana ist zwar 2005 von Thomas Cook gegründet worden, gehört aber seit dem Jahr 2012 nicht mehr zum Konzern. Die Mehrheit hält heute die Schweizer Immobiliengesellschaft LMEY Investments AG. Entsprechend ist Aldiana auch nicht von der Insolvenz betroffen.

Warum organisiert in Großbritannien der Staat eine große Rückholaktion für gestrandete Thomas-Cook-Urlauber, in Deutschland aber nicht?

Weil es in Deutschland und einigen anderen EU-Staaten den Reisesicherungsschein gibt – in Großbritannien aber nicht. Er ist vom Gesetzgeber in Paragraph 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei Pauschalreisen vorgeschrieben. Das verteuert natürlich die Reise. Im Falle der Insolvenz gewährleistet das Dokument jedoch nach Angaben von Kimberley Lück vom Bielefelder Reisebüro Westfalen-Urlaubsreisen, dass der Kunde bei Zahlungsunfähigkeit des Veranstalters den Reisepreis erstattet bekommt bzw. die Heimreise sichergestellt ist.

Was passiert einem Arbeitnehmer, der wegen der Turbulenzen durch die Insolvenz zu spät von seiner Urlaubsreise an den Arbeitsplatz zurückkehrt?

Er muss, da fremd verschuldet, in der Regel keine Kündigung oder Abmahnung befürchten. Geregelt ist dies in Paragraph 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Freilich muss er seinen Arbeitgeber umgehend in Kenntnis setzen und sich um eine frühestmögliche Rückreise kümmern.