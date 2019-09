Cor-Inhaber Leo Lübke in einem Sessel seines Unternehmens. Der Rheda-Wiedenbrücker Sitzmöbelhersteller hat einen jahrelangen Rechtsstreit gegen einen Händler gewonnen. Foto: Oliver Schwabe

Von Oliver Horst

Rheda-Wiedenbrück (WB). Der von Leo Lübke (55) geführte Premium-Sitzmöbelhersteller Cor hat in einem jahrelangen Rechtsstreit mit dem Onlinehändler Reuter obsiegt. Das Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen sah sich nach der Kündigung des Vertrags mit dem Händler Klagen auf Weiterbelieferung und Schadenersatz in Millionenhöhe ausgesetzt. Reuter warf Cor Preisvorgaben und Kartellverstöße vor.

»Wir sind froh, dass dieser Spuk nun ein Ende hat. In allen Instanzen hat Cor Recht bekommen«, erklärt Leo Lübke (55). Sein Unternehmen (219 Mitarbeiter/40 Millionen Jahresumsatz) stand wegen des Streits seit 2016 beim Bundeskartellamt, den Landgerichten Köln und Dortmund sowie den Oberlandesgerichten Köln und Düsseldorf in verschiedenen Verfahren auf dem Prüfstand. Auf der anderen Seite stand mit Reuter ein aus dem Sanitärbereich bekannter Fach- und Onlinehändler mit mehr als 200 Millionen Umsatz, mehr als 500 Mitarbeitern und eigener Rechtsabteilung.

Die Geschäftsbeziehung begann im Sommer 2012. Für Cor und Lübke stellte die Zusammenarbeit mit dem bis dahin als preisaggressivem Sanitärhändler bekannten Händler, der sein Angebot auf den Wohnbereich ausweitete, den Schritt in den Onlinehandel dar. Doch der große Boom im Internethandel blieb aus. Reuter habe ungefähr so viel Ware verkauft wie üblicherweise ein stationärer Händler von Cor. Und auch die Reuter-Verkäufe sollen überwiegend im Ladengeschäft statt im Internet erfolgt sein. Lübke erklärt dies auch mit der Beratungsintensität der hochpreisigen Möbel, die in Farben und Stoffen individuell nach Kundenwunsch angefertigt werden.

Im Dezember 2015 kündigte Cor den Partnervertrag mit Reuter, weil die vorausgesetzten vertrieblichen Ziele nicht erreicht worden seien. Doch der Händler, der zuvor schon Kartellklagen gegen Sanitärhersteller gewonnen hatte, wollte das nicht hinnehmen. Reuter klagte gegen Cor – und verkaufte die noch vorrätigen Cor-Sitzmöbel mit Rabatten von 25 Prozent und mehr. Das stieß naturgemäß Cor und seinen stationären Händlern übel auf. Der Händler gab auch aus Sicht von Cor geschäftsschädigende Mitteilungen heraus. Cor erwirkte dagegen erfolgreich eine Einstweilige Verfügung und einen Unterlassungsanspruch.

Doch damit nicht genug. Reuter klagte gegen Cor auf Weiterbelieferung und Schadenersatz. Im Raum stand eine Forderung von zwei Millionen Euro. Cor erstattete 2016 laut Lübke Selbstanzeige beim Bundeskartellamt, um zu klären, ob sein Unternehmen einen Verstoß begangen und den freien Wettbewerb behindert habe. Das verneinte die Behörde.

Reuter beharrte auf seiner Klage. Im Berufungsverfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf erlitt der Händler nun eine Niederlage. Auch die Revision beim Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. Reuter kann dort nun höchstens eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen. Reuter muss die Kosten des Rechtsstreits tragen. Weil die Streitwerttabelle die Kostenerstattungspflicht deckelt, muss Cor aber darüber hinausgehende Anwaltshonorare selber zahlen.