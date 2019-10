Schon am Dienstag war der Betrieb der Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Twistetal in hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg geschlossen worden. Zuvor waren Listerien-Keime in Salami und Brühwürstchen des Unternehmens gefunden worden. Zwei Todesfälle in Südhessen werden mit den Keimen in Verbindung gebracht.

Am Freitag berichtete die Verbraucherorganisation Foodwatch, dass noch am vorangegangenen Feiertag Patienten der Einrichtung »UniReha« des Kölner Universitätsklinikums zum Frühstück Wilke-Wurst erhalten hätten. Für die Essenausgabe dort ist nach Angaben von Foodwatch nicht die Klinik selbst, sondern ein Caterer zuständig. Die Uniklinik Köln hatte ihre Ermittlungen am Freitag nach eigenen Angaben noch nicht abgeschlossen und wollte daher auch nichts zu den Foodwatch-Vorwürfen sagen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Kassel wegen fahrlässiger Tötung. Es gebe einen Anfangsverdacht, sagte eine Sprecherin. Dieser richte sich noch nicht gegen eine konkrete Person. Zusätzlich zu den zwei Todesfällen sind mindestens 37 Erkrankungen bekannt geworden, für die vermutlich Keime in der Wilke-Wurst verantwortlich seien.

Gefährlich ist eine durch Listerien hervorgerufene Infektion für abwehrgeschwächte Personen, insbesondere Neugeborene, alte Menschen, Patienten mit chronischen Erkrankungen, Trans­plantierte und Schwangere. Bei gesunden Menschen verläuft eine Erkrankung meist unauffällig und ohne Folgen.

Metro startet Rückruf

Die bei Wilke hergestellte Wurst ist in den Metro-Märkten unter den Eigenmarken »Aro« und »Me­tro-Chef« verkauft worden. Der Düsseldorfer Handelskonzern startete den Rückruf nach eigenen Angaben vorsorglich, ohne dass er selbst in der Wurst Keime gefunden hätte. Die Produkte seien schon am Mittwoch aus den Regalen genommen worden.

Darüber hinaus startete die Handelsgruppe Kaufland in drei Märkten in Nordhessen – Schwalmstadt, Korbach und Biedenkopf – Rückrufe für eine Vielzahl von Salami-, Blut-, Rot-, Leber-, Mett-, Bock- und Bratwurstprodukten, die sämtlich unter dem Herstellernamen Wilke verkauft wurden. Weitere Rückrufaktionen wurden von Handelsketten in den Niederlanden, Belgien und Österreich gestartet.

Dagegen erklärten die größten deutschen Einzelhandelsketten Edeka und Rewe, sie führten keine Wurst von Wilke.

Foodwatch übt scharfe Kritik

Scharfe Kritik übt Foodwatch an den hessischen Behörden, weil sie am Freitag immer noch keine Listen der Verkaufsstellen und der vom Rückruf betroffenen Produkte und Marken vorlegen konnten. Indessen berichtete die »Waldeckische Landeszeitung« auf ihrer Internetseite, dass schon früher unhaltbare hygienische Zustände bei Wilke feststellbar gewesen seinen.

Ein ungenannter, aber der Redaktion bekannter Informant habe Aufnahmen aus dem Jahr 2018 vorgelegt. Sie zeigten »verschimmelten halbierten Fleischkäse vor den Schneidemaschinen, Schimmel auf den Deckeln frisch eingelegten Schinkenfleisches« und mehr. Unhygienische Zustände an den Schneidemaschinen stehen im Verdacht, für die Keime in der Wilke-Wurst verantwortlich zu sein.