Düsseldorf (dpa). Bei Arbeitsschutzkontrollen in der nordrhein-westfälischen Fleischwirtschaft sind in zahlreichen Schlachthöfen gravierende Verstöße festgestellt worden. Eine Zwischenbilanz der noch andauernden umfangreichen Ermittlungen habe schon mehr als 3000 Arbeitszeitverstöße zutage gefördert, teilte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. In über 100 Fällen seien sogar »technische Arbeitsschutzmängel mit hohem Gefährdungspotenzial« aufgedeckt worden.