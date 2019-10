In den Schläppchen für 7,99 Euro sei ein zu hoher Chrom-Gehalt festgestellt worden. Foto: lebenmittelwarnung.de

Bönen (dpa). Der Textildiscounter Kik ruft Mädchensandalen mit Glitzer zurück. In den Schläppchen für 7,99 Euro sei ein zu hoher Chrom-Gehalt festgestellt worden, welcher zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könne, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bönen bei Dortmund auf dem Portal lebensmittelwarnung.de am Dienstag mit.