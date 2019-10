Von Oliver Horst

Die beiden früheren Vorstandschefs halten zusammen noch fast 30 Prozent der Aktien des Haller Unternehmens. Der Insolvenzplan sieht vor, dass im Zuge des Einstiegs zweier Finanzinvestoren die bisherigen Aktien eingezogen werden und alle Altaktionäre damit leer ausgehen.

Vier Beschwerden gegen die Bestätigung des Insolvenzplans

Wie am Mittwoch vom WESTFALEN-BLATT exklusiv berichtet, sind während der zweiwöchigen Widerspruchsfrist vier Beschwerden gegen die am 2. Oktober erfolgte Bestätigung des Insolvenzplans durch das Amtsgericht Bielefeld eingegangen. Bei der Gläubigerversammlung am 18. September hatten die Aktionäre als einzige von sechs Gruppen den Plan abgelehnt.

Unternehmen hat beantragt, Beschwerden abzuweisen

Eine der anderen zwei Beschwerden, über die abschließend das Landgericht Bielefeld entscheiden muss, soll von einem weiteren Aktionär eingereicht worden sein. Der vierte Widerspruch geht indes nach Informationen dieser Zeitung auf ein Geldinstitut zurück, das zu den Gläubigern des hoch verschuldeten Modekonzerns zählt.

Das Unternehmen hat beantragt, die Beschwerden abzuweisen. Ziel bleibe, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung zum Jahreswechsel aufgehoben werden kann.