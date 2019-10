Von Paul Edgar Fels

Bielefeld (WB). Die Drogeriemarktkette dm hat im vergangenen Geschäftsjahr (30.9.2019) die Zahl ihrer Filialen in OWL um zwei auf 23 ausgebaut. Sie erzielten zusammen einen Umsatz von 93 Millionen Euro, was einer Steigerung von 2,0 Prozent entspricht, wie der Gebietsverantwortliche Sven Gieseler am Donnerstag sagte. Die Zahl der Mitarbeiter liege bei 503 und damit auf Vorjahresniveau. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2019/2020 seien zwei Neueröffnungen in der Region geplant – in Bielefeld-Stieghorst im Spätsommer 2020 und in Lage im Frühjahr 2020.

Die meisten Filialen weisen Paderborn (3) und Bielefeld (8) auf. In Bielefeld wurde im Juni die 8. Filiale in der Innenstadt eröffnet – hier hat dm Neuland betreten. Denn unter den mittlerweile 2000 dm-Geschäften in Deutschland ist die Bielefelder Filiale am Jahnplatz die einzige mit einem sogenannten Erlebnisraum. Gieseler: »Im Untergeschoss gibt es einen Raum, in dem etwa Künstler ihre Bilder zeigen können oder in dem wir Workshops mit anderen Industrieunternehmen anbieten.« Bisher hätten dort zwei Veranstaltungen mit dem Pharma- und Kosmetikunternehmen Dr. Wolff (»Alpecin«, »Alcina«) stattgefunden.

Auch international ist dm weiter gut unterwegs. Der Konzern hat seinen Umsatz in den 13 Ländern, in denen er vertreten ist, mit 62.000 Mitarbeitern um 4,6 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro gesteigert. In Deutschland (40.600 Mitarbeiter) beträgt das Plus 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro. Mit der Kundenfrequenz ist dm zufrieden. Mehr als 1,9 Millionen Kunden kämen im Schnitt in die dm-Märkte. Und den Onlineshop besuchten im vergangenen Geschäftsjahr täglich rund 400.000 Kunden. »Unsere Kunden schätzen das breite Angebot auf dm.de mit rund 18.300 Produkten«, sagte Christoph Werner (46), Vorsitzender der Geschäftsführung.

Weniger zufrieden ist dm mit der Ausbildungssituation. 13 Lehrlinge hatte dm in OWL zuletzt eingestellt – in der Regel angehende Drogisten. »Eigentlich wollten wir für jede Filiale einen Azubi haben«, sagt Gieseler. Derzeit absolvieren 3500 Menschen eine Ausbildung bei dm. In Wustermark bei Berlin entsteht derzeit ein neues Verteilzentrum. Es soll 2020 in Betrieb gehen.