Von Paul Edgar Fels

Vlotho (WB). Der Rollstuhlhersteller Meyra im Kalletal (Kreis Lippe) kommt erneut in andere Hände: Der polnische Finanzinvestor Avallon mit Sitz in Lodz, der das damals insolvente Unternehmen im Jahr 2013 übernommen hatte, verkauft die Meyra-Gruppe (600 Mitarbeiter, davon 230 in Kalletal) an den US-Investor HIG Capital. Für die Mitarbeiter ändert sich im Zuge der Übernahme nichts, heißt es. Darüber hinaus erwirbt HIG Capital einer Pressemitteilung zufolge die 1989 gegründete dänische Firma Alu Rehab (120 Mitarbeiter). Alu Rehab (Marke Netti) ist Spezialist für Pflegerollstühle.