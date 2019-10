Jan Middelhoff (36) soll 2014 mit Geschäftspartnern seines Vaters in den USA Gespräche geführt haben – womöglich im Zusammenhang mit Krediten von drei Millionen Dollar und der Abtretung der Autorenrechte an dessen Autobiografie. Zu dieser Zeit saß Thomas Middelhoff (66) in U-Haft und hatte seinen Sohn sowie Anwalt Hartmut Fromm aus dem Gefängnis heraus mit einer Vollmacht ausgestattet. Jan Middelhoff habe dem Insolvenzverwalter zwar Auskunft über die Gespräche gegeben. Doch habe man Zweifel, dass er »alles gesagt hat, was er weiß«, begründete ein Rechtsanwalt des Insolvenzverwalters die Klage.

Gericht will im November entscheiden

Der Rechtsanwalt des Middelhoff-Sohnes lehnte die Forderung ab. Der Sohn habe die Fragen beantwortet, deshalb gebe es keine Notwendigkeit. Das Gericht will nun am 18. November entscheiden, ob Jan Middelhoff die Erklärung abgeben muss oder nicht.

Der Bielefelder Insolvenzverwalter Fuest ist seit März 2015 mit der Aufarbeitung der Middelhoff-Pleite befasst. Seitdem hat er rund 10 Millionen Euro für die Gläubiger eingesammelt. Dieser Summe stehen anerkannte Forderungen von 80 Millionen gegenüber. Insgesamt waren mehr als 400 Millionen an Forderungen angemeldet worden. Für Middelhoff ist derweil ein Ende des Insolvenzverfahrens in Sicht. Die Restschuldbefreiung tritt voraussichtlich im Juli 2020 in Kraft.

Erst Anfang Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Ermittlungsverfahren gegen Thomas Middelhoff wegen des Verdachts des Bankrotts eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, dass er vor der Privatinsolvenz Millionen verschoben und so den Gläubigern entzogen habe.

Middelhoff hatte im Sommer 2018 erklärt: »Ich habe keine Millionen zur Seite geschafft. Ich bin heute völlig vermögenslos.« Er habe zwar versucht, »innerhalb der rechtlichen Grenzen« Vermögensschutz zu betreiben. »Das hat aber zu nichts geführt. Alles ist weg.«