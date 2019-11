Tesla-Chef Elon Musk hatte das Projekt für Berlin überraschend am Dienstagabend angekündigt. Foto: Jae C. Hong

Von dpa

Der kleine Ort Grünheide soll mit der angekündigten Ansiedlung des Elektro-Autoherstellers Tesla in die erste Liga der Autohersteller aufrücken. Vielleicht kommen weitere Investoren in den Berliner Speckgürtel - so die Hoffnung.