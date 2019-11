Auch in Paderborn sollen die Kosten für die Flugsicherung künftig aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden. Das Foto zeigt den Tower an dem OWL-Airport. Foto: Jörn Hannemann

Büren (WB/as). Die geplante Übernahme der Flugsicherungskosten für den OWL-Flughafen Paderborn-Lippstadt in Büren durch den Bund hat eine entscheidende Hürde genommen.

Wie der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann mitteilt, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in der Nacht zum Freitag grünes Licht für eine Finanzspritze gegeben. »Die Deutsche Flugsicherung (DFS) soll im kommenden Jahr 20 Millionen Euro und ab 2021 bis zu 50 Millionen Euro zusätzlich vom Bund erhalten«, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. »Damit kann die DFS die Aufsicht auch über weitere Regionalflughäfen wie den Paderborn-Lippstadt-Airport übernehmen.« Derzeit kon­trolliert die DFS nur den Luftverkehr an den 16 internationalen Flughäfen Deutschlands.

Der Haushaltsausschuss nahm in einer sogenannten Bereinigungssitzung letzte Änderungen am Bundeshaushalt 2020 vor. Gemeinsam mit den heimischen CDU-Abgeordneten Ralph Brinkhaus (Gütersloh), Christian Haase (Höxter) und Kerstin Vieregge (Lippe) hatte sich Linnemann während der Haushaltsgespräche wiederholt für eine Aufstockung der Mittel eingesetzt.

Linnemann ist erfreut

Linnemann zeigte sich erfreut, dass der Druck Wirkung gezeigt habe: »Die selbst organisierte Flugsicherung stellt einen enormen Kostenfaktor dar. Damit werden unsere kleinen Flughäfen, die ungemein wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Regionen sind, über Gebühr belastet .« Flughafen-Chef Marc Cezanne reagierte erleichtert: »Ohne die Unterstützung von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und den Einsatz unserer Bundestagsabgeordneten hätte das nicht geklappt.«

Für die Mittelaufstockung müssen nun weitere rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Linnemann: »Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Einsatz belohnt wird und für unseren Flughafen bald faire Wettbewerbsbedingungen gelten.« Der OWL-Flughafen könnte um etwa 1,5 Millionen Euro entlastet werden. Das Defizit für 2019 wird auf 5,76 Millionen Euro beziffert .

»So erfreulich die zusätzlichen Mittel für die Deutsche Flugsicherung sind, so hilft das dem Flughafen Paderborn nur zum Teil. Entscheidend ist, dass das Verkehrsministerium Paderborn in das Regime der DFS aufnimmt. Das ist nach zwei Jahren Großer Koalition immer noch nicht geschehen«, bemängelt der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler aus Bünde (Kreis Herford). Gleichzeitig sei die Erhöhung der Luftverkehrsteuer insbesondere für Regionalflughäfen wie Paderborn »ein Schlag ins Gesicht und entzieht ihm mittelbar die Geschäftsgrundlage«. Letztlich diene das nur der Verfestigung der Monopolstellung der Lufthansa. Schäffler: »Und die hat an Paderborn kein Interesse. Diese Politik schadet dem Flughafen Paderborn. Das sieht man daran, dass die Verbindung nach Frankfurt gekappt wurde.«