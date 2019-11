So könnte es einmal aussehen: Eine Computersimulation stellt den Endzustand der «Gigafactory» genannten Tesla-Batteriefabrik im US-Bundesstaat Nevada dar. Foto: Tesla

Von dpa

Potsdam (dpa) - Die Taskforce der Brandenburger Landesregierung für den geplanten Bau einer Großfabrik des amerikanischen E-Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin hat am Freitag in Potsdam ihre Arbeit aufgenommen.