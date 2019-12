Von Oliver Horst

Rheda-Wiedenbrück (WB). Im Familienstreit an der Spitze des Rheda-Wiedenbrücker Fleischkonzerns Tönnies bleiben die Fronten verhärtet. Daran änderte am Montag auch eine mehrstündige Beiratssitzung nichts. An der nahmen die zerstrittenen 50-Prozent-Gesellschafter Robert Tönnies (41) auf der einen sowie sein Onkel und Konzernlenker Clemens Tönnies (63) und dessen Sohn Maximilian (29) auf der anderen Seite persönlich teil.