Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat die Vorweihnachtswoche mit positiven Vorzeichen begonnen. Der Dax kletterte im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 13.356,26 Punkte.

Die Börsianer feierten weiter den Handelsdeal zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf einen geregelten Brexit nach dem Wahlsieg von Großbritanniens Premier Boris Johnson, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Etwas Unterstützung boten zum Wochenstart zudem besser als erwartet ausgefallene Daten aus der chinesischen Industrie für November.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zuletzt ein Plus von 0,93 Prozent auf 28.031,58 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,73 Prozent nach oben.

Auf Unternehmensseite setzten sich Aktien der Versorger RWE mit einem Plus von knapp zwei Prozent und Eon mit mehr als eineinhalb Prozent an die Dax-Spitze. Börsianer verwiesen auf die jüngsten Beschlüsse zum Klimapaket der Bundesregierung. So sind zusätzliche Einnahmen aus einem geplanten höheren CO2-Preis zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms vorgesehen, wovon die Konzerne profitieren könnten. Zudem erwägt einem Pressebericht zufolge die Stadt Dortmund den Kauf weiterer RWE-Anteile.

Lufthansa-Anteile verteuerten sich um rund ein halbes Prozent. Hier kam gut bei den Anlegern an, dass die Airline eine neuen Beteiligungsstruktur prüft, mit der sie mehr ausländische Großinvestoren anlocken will. Nachdem der Vorstand seine Gewinnziele zweimal kassierte, gehört das Papier auf Jahressicht zu den größten Dax-Verlierern.

Ein positiv gehaltener Tweed von Wirecard-Chef Markus Braun mit Blick auf das Jahr 2020 konnte am Montag den Kurs des Zahlungsabwicklers indes nicht beleben. Die Aktie, die jüngst vor allem Spielball von auf fallende Kurse spekulierenden Leerverkäufern war, verlor gut ein halbes Prozent.

Mit Kursgewinnen von rund fünf Prozent stachen die Papiere des Immobilienkonzerns Adler Real Estate an der SDax-Spitze hervor. Das Unternehmen, das Großaktionär des Wohnungskonzerns Ado Properties ist, soll nun von diesem geschluckt werden. Das Angebot sieht eine Prämie auf den Schlusskurs vom Freitag vor. Das lockte offenbar auch die Anleger. Der Ado-Kurs rutschte hingegen um mehr als zehn Prozent ab.

Für die Aktien des SDax-Kollegen Isra Vision ging es nach endgültigen Zahlen um mehr als dreieinhalb Prozent bergab. Da half auch nicht, dass der Spezialmaschinenbauer nach der zuletzt gesenkten Umsatzprognose Anfang 2020 wieder mit einer Auftragsbelebung rechnet.