Von Bernhard Hertlein

Frankfurt/Bielefeld (WB). Goldbeck, Bauunternehmen aus Bielefeld, baut am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens Deutschlands größtes einzelnes Parkhaus. Die ersten 2200 der insgesamt 8500 Stellplätze sollen bereits 2021 in Betrieb gehen.

Inbetriebnahme 2023

Das komplette neue Parkhaus wird 2023 in Betrieb gehen. Es liegt direkt vor dem neuen Terminal, mit dem es über zwei Fußgängerbrücken verbunden sein wird. Das Parkhaus wird aus zwei Gebäudeteilen bestehen. Sie sind jeweils achtgeschossig und werden durch vier spindelförmige Zufahrtsrampen verbunden. Ein Teil der Parkplätze ist von Beginn an für Elektroautos vorgesehen. Weitere Bereiche können später entsprechend nachgerüstet werden.

Ein Argument für die Auftragserteilung war nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport der von Goldbeck entwickelte besondere wartungsarme Beton für Fahrwege und Stellplätze. Einzelplatzerfassung und das Goldbeck-Farbleitsystem sollen den Suchverkehr im Parkhaus minimieren. Die Dachflächen über den stählernen Fassaden werden begrünt. An das Parkhaus angegliedert wird ein 1600 Quadratmeter großes Bürogebäude für Autovermieter.

Deutschlands größter Flughafen

Mit einer Kapazität von 70 Millionen Passagieren im Jahr ist der Frankfurter Flughafen gemessen am Verkehrsaufkommen der größte in Deutschland und der viertgrößte in der Welt. Aktuell gibt es am Frankfurter Flughafen insgesamt 15.000 überdachte Parkplätze.

Im Umfeld des Airports hat Goldbeck auch schon andere Parkhäuser sowie Hallen und Bürogebäude errichtet.