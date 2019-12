Gütersloh (WB/as/rec). Drei Behörden haben am Montag einen Wursthersteller im Kreis Gütersloh kontrolliert, gegen den anonyme Vorwürfe vorliegen. An der Überprüfung waren Mitarbeiter des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) der Bezirksregierung Detmold und des Kreises Gütersloh beteiligt.

„Der Betrieb ist zum dritten Mal überprüft worden. Die genommenen Proben werden jetzt untersucht“, hieß es am Montag. Die Ergebnisse sollen vor Beginn der Schulferien vorliegen. „Bisher, so ein Zwischenfazit, konnte keiner der in den anonymen Hinweisen erhobenen Vorwürfe bestätigt werden.“ Bewerten könne der Kreis nur, was die eigenen Kontrollen erbrächten, nicht aber das Material des Hinweisgebers. Dies könne immer nur Anlass sein, in einem Betrieb genauer hinzuschauen als ohnehin üblich, hieß es in einer Stellungnahme weiter. Außerdem nannte die Behörde zwei vorherige Kontrolltermine in der Fleischverarbeitung. Der erste war am 29. November 2019: „Am 28. November erreichte den Kreis Gütersloh ein anonymer Hinweis auf Verstöße in der Produktion eines Wurstherstellers. Um den aufgestellten Vorwürfen nachzugehen, kontrollierte die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung einen Tag später, am 29. November, den Betrieb mit drei Kontrollteams. Dabei wurden die Produktionsräume, die Geschäftsunterlagen und die verwendeten Inhaltsstoffe kontrolliert. Weitere Kontrollen haben inzwischen stattgefunden, zahlreiche Proben wurden genommen.“

13 Tage später, am 12. Dezember, waren vier Lebensmittelkontrolleure unangemeldet zur „fachaufsichtlichen Überprüfung“ in der Wurstfabrik und nahmen 30 Produktproben mit. „Die Auflagen vom 29.11.19 waren ausnahmslos erfüllt”, so die Mitteilung.

Der Kreis Gütersloh wies zudem auf die Ergebnisse seiner Regelkontrollen hin: „Bei den 40 Proben aus den beiden vergangenen Jahren gab es keine Beanstandungen hinsichtlich einer gesundheitlichen Gefährdung (Listerien, Salmonellen). In einem weiteren Fall belegten Originaldokumente, dass sich ein vom Tippgeber erhobener Vorwurf als falsch herausstellte.“